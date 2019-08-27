Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе перенесли на 30 августа

Кировский районный суд Уфы перенёс заседание по делу об изнасиловании девушки-дознавателя по ходатайству потерпевшей стороны на 30 августа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд отложен до четверга, 29 августа, в 15:00 заседание продолжится. Причина отложения — ходатайство потерпевшей стороны», — сказал собеседник.

Ранее Кировский районный суд Уфы уже переносил заседание по данному делу по ходатайству защиты обвиняемых на 27 августа.

13 августа бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила трёх коллег в изнасиловании, впервые явилась в суд.

Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя бывшими полицейскими начался 29 июля.

Инцидент произошёл осенью 2018 года, фигуранты рассматриваемого уголовного дела своей вины не признают.