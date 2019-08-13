Заседание суда по делу об изнасиловании в Уфе продолжится 15 августа

Пострадавшая по делу об изнасиловании в отделе полиции в Уфимском районе Башкирии попросила судью о перерыве в судебном процессе из-за плохого самочувствия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Наиля Багаутдинова.

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РИА Новости

«Они (сторона потерпевшей. — RT) попросили перерыв, сославшись на состояние здоровья, допрос прервали», — сказал он. Как отметил защитник, допрос вёл гособвинитель. Теперь ожидается, что заседание продолжится 15 августа. Во время дачи показаний потерпевшая читала по бумаге, судья сделал ей замечание, добавил другой адвокат Рустам Ибрагимов. «Она читала показания по бумаге, потом судья сделал замечание, попросил убрать», — рассказал он. Как передаёт kp.ru, девушке во время заседания стало плохо. 13 августа бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила трёх коллег в изнасиловании, впервые явилась в суд. Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя бывшими полицейскими начался 29 июля. Инцидент произошёл осенью 2018 года, фигуранты рассматриваемого уголовного дела своей вины не признают.