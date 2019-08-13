Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд

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Бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила трёх коллег в изнасиловании, впервые явилась в суд.
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими начался 29 июля. После предъявления окончательного обвинения суд перенёс заседание на 6 августа из-за неявки Фатхисламовой. Неявка повторилась 6 августа, и процесс был перенесён на 13-е число.

Ранее сообщалось, что в деле об изнасиловании 23-летней экс-полицейской из Уфы, обвинившей в совершении преступления своих коллег, не было обнаружено биологических следов.

Инцидент произошёл осенью 2018 года, фигуранты рассматриваемого уголовного дела не признали вину.

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