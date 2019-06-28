Фигуранты дела об изнасиловании дознавателя в Уфе не признали вину
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- РИА Новости
«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных... ст. 131 УК России (изнасилование)... ст. 132 УК России (иные насильственные действия сексуального характера)», — цитирует представителя прокуратуры Интерфакс.
Ранее суд в Уфе продлил арест экс-начальнику отдела полиции по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, обвиняемому в изнасиловании дознавателя.
В январе СМИ сообщали об увольнении в Уфе девушки-дознавателя, заявившей об изнасиловании сотрудниками полиции.
2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.