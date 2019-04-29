Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе
- РИА Новости
«Оставили арест до 31 мая», — цитирует ТАСС защитника.
Ранее сообщалось, что районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.