Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя. Об этом сообщил его адвокат Аслям Халиков.

РИА Новости

«Оставили арест до 31 мая», — цитирует ТАСС защитника. Ранее сообщалось, что районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест. 2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.