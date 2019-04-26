Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест. Об этом сообщил его адвокат Наиль Багаутдинов.

«Приняли такое решение, что с 1 мая под домашний арест пойдёт Яромчук», — цитирует адвоката обвиняемого ТАСС.

При этом он уточнил, что если прокуратура обжалует постановление суда, решение будет принимать Верховный суд Башкирии.

По словам Багаутдинова, следствие не представило достаточных доказательств того, что обвиняемый может скрыться или оказать давление на свидетелей.

«Судья указала, что следствие идёт шесть месяцев, оно, в принципе, закончено, сейчас давить уже не на кого, по сути», — пояснил адвокат.

В конце февраля в Уфе продлили арест до 30 апреля бывшим полицейским Павлу Яромчуку и Салавату Галиеву.

Сообщалось, что у Яромчука было обнаружено новообразование в головном мозге.

Три экс-сотрудника республиканской полиции были арестованы 2 ноября по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.