Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе не пришла в суд
- РИА Новости
«Суд предъявил сегодня окончательное обвинение всем троим бывшим полицейским. Но потерпевшая не явилась на суд, как и её защита», — цитирует РИА Новости Багаутдинова.
По его словам, так как «гособвинитель решил, что суд начнётся с показаний потерпевшей, без её участия невозможно продолжать».
Он добавил, что суд решили перенести на 6 августа.
Ранее бывшие сотрудники отделов МВД Башкирии, обвиняемые в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Уфе, не признали вину, их дело было передано в суд.
В январе СМИ сообщали об увольнении в Уфе девушки-дознавателя, заявившей об изнасиловании сотрудниками полиции.
2 ноября 2018 года Кировский районный суд Уфы заключил под стражу трёх экс-сотрудников республиканской полиции по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошёл в ночь на 30 октября.