Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе перенесли на 27 августа

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Кировский районный суд Уфы перенёс заседание по делу об изнасиловании девушки-дознавателя по ходатайству защиты обвиняемых на 27 августа. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов Рустам Ибрагимов.
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе перенесли на 27 августа
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По его словам, сторона потерпевшей нарушила установленный порядок рассмотрения дела, выступив против её допроса.

«Нам надо согласовать позиции, 800 вопросов, надо исключить те, которые будут дублироваться. Суд перенесён на 27 августа», — цитирует Ибрагимова РИА Новости.

Суд начался в Кировском райсуде 29 июля, потерпевшая на него не пришла.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошёл в конце октября 2018 года. 23-летняя дознавательница заявила, что три начальника изнасиловали её в отделе полиции. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, а впоследствии отпустили под домашний арест.

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