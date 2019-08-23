Экономист оценил возможность сокращения рабочей недели в России

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Анастасия Румянцева
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе RT прокомментировал возможность перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Экономист оценил возможность сокращения рабочей недели в России
  • РИА Новости

«Самое первое условие — надо посмотреть, в каких отраслях можно перейти (на четырёхдневную рабочую неделю. — RT) достаточно безболезненно... Я думаю, что в таких организациях, которые связаны с возможностью работы на удалённом доступе, это будет даже приветствоваться. Это научные организации, бухгалтерия, это дизайнерские работы — всё то, что не требует постоянного присутствия в офисе», — пояснил Беляев.

По словам эксперта, всё, что связано с производственным циклом и с каким-либо оборудованием, требует адекватного перехода на дополнительное повышение производительности труда.

«Причём (повышение. — RT) производительности труда может идти по двум каналам: первый канал — это более интенсивная работа, второй — это оборудование рабочего места более (эффективным. — RT) производственным аппаратом. Это непременные условия. Если это будет в производственных отраслях реального сектора экономики выполнено, только после этого можно ставить вопрос о том, что будет переход на рабочую четырёхдневную неделю без сокращения заработка», — считает Беляев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду».

Он пояснил, что дискуссия о возможном введении в России четырёхдневной рабочей недели давно назрела, и поручил министерствам проработать эти вопросы.

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