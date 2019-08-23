Правительство России продлило режим уничтожения санкционных товаров

Правительство России продлило на год срок действия режима уничтожения санкционных товаров из США, ЕС и ряда других государств, которые запрещены к ввозу на территорию страны с 2015 года в ответ на антироссийские санкции.

РИА Новости

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Срок действия правил уничтожения санкционных товаров продлён до 31 декабря. Подобные ограничения касаются также продукции из Норвегии, Австралии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и с Украины. Ранее Министерство сельского хозяйства России отказалось поддержать идею введения запрета на уничтожение санкционных продуктов. В середине июня Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. В апреле Udm-info.ru передавал, что в Ижевске Россельхознадзор изъял 402 кг запрещённых к ввозу в Россию яблок.