Медики выписали пострадавшего после жёсткой посадки А321 в Подмосковье

Единственный пассажир, госпитализированный после аварийной посадки самолёта Airbus A321 вблизи аэропорта Жуковский утром 15 августа, выписан из больницы. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Выписана под наблюдение врача по месту жительства», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее сообщалось, что второй пилот А321 проходит амбулаторное лечение после полученных при экстренной посадке в кукурузном поле ушибов груди.

Утром 15 августа самолёт компании «Уральские авиалинии» Airbus А321 рейса Москва — Симферополь вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский в кукурузном поле после отказа двигателей, связанного, предположительно, с попаданием в них стаи чаек.

В результате жёсткой посадки лайнера пострадали 76 человек, один из них был госпитализирован.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН отметил, что пилоты А321 подобрали мягкую площадку и выполнили необходимые процедуры, чтобы избежать возгорания лайнера.