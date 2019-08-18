В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков аварийно севшего А321
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«В научно-техническом центре МАК проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полёта. Ведётся расшифровка и анализ данных записей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАК.
В ведомстве отметили, что в работе комиссии принимают участие представители Росавиации, а также уполномоченный представитель бюро расследования из Франции — государства-разработчика самолёта и двигателей.
Утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.
16 августа российский президент Владимир Путин присвоил лётчикам самолёта Airbus А321 звания Героев России.
Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях.