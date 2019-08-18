В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков аварийно севшего А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о состоянии бортовых самописцев с самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей.

«В научно-техническом центре МАК проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полёта. Ведётся расшифровка и анализ данных записей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАК.

В ведомстве отметили, что в работе комиссии принимают участие представители Росавиации, а также уполномоченный представитель бюро расследования из Франции — государства-разработчика самолёта и двигателей.

Утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.

16 августа российский президент Владимир Путин присвоил лётчикам самолёта Airbus А321 звания Героев России.

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях.