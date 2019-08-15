Экстренно севший в Подмосковье А-321 столкнулся со стаей чаек

Короткая ссылка
Самолёт А-321 при взлёте в подмосковном Жуковском столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«Вынужденное приземление самолёта произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», — заявили в ведомстве.

Экипаж самолёта А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали десять человек, в том числе трое детей.

RT ведёт текстовую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить