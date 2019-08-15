Экстренно севший в Подмосковье А-321 столкнулся со стаей чаек

Самолёт А-321 при взлёте в подмосковном Жуковском столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«Вынужденное приземление самолёта произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», — заявили в ведомстве.

Экипаж самолёта А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали десять человек, в том числе трое детей.

RT ведёт текстовую трансляцию.