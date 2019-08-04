Источник: SSJ-100 экстренно сел в Минеральных Водах

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Самолёт Sukhoi Superjet 100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации.
Источник: SSJ-100 экстренно сел в Минеральных Водах
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации — разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», — приводит Интерфакс слова источника в органах управления воздушным движением.

На борту лайнера был 81 пассажир. Посадка прошла благополучно.

В аэропорту Минеральных Вод эту информацию подтвердили.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что прекращать производство самолёта Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в Шереметьеве нет необходимости.

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