Источник: SSJ-100 экстренно сел в Минеральных Водах
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- РИА Новости
«Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации — разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах», — приводит Интерфакс слова источника в органах управления воздушным движением.
На борту лайнера был 81 пассажир. Посадка прошла благополучно.
В аэропорту Минеральных Вод эту информацию подтвердили.
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что прекращать производство самолёта Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в Шереметьеве нет необходимости.