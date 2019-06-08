Борисов заявил об отсутствии оснований прекращать выпуск SSJ

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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что прекращать производство самолёта Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево нет необходимости.
Борисов заявил об отсутствии оснований прекращать выпуск SSJ
  • РИА Новости

«Накал страстей после катастрофы спадает, разум берёт свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолёта никаких оснований прекращать нет», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, «сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолёта».

Он отметил, что причиной катастрофы стала «совокупность факторов, в том числе и человеческих». 

Борисов добавил, что самолёт Sukhoi Superjet 100 во время катастрофы в Шереметьево испытал перегрузки, на которые не был рассчитан.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство самолётов Sukhoi Superjet 100 после чрезвычайного происшествия в аэропорту Шереметьево, где погиб 41 человек, сокращать не планируется.

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