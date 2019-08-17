Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле A321

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Следственный комитет опубликовал видео из салона самолёта A321, который совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье из-за отказа двигателей.
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле A321
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России «Раменское», исключено», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции обеспечивают сохранность конструкции самолёта и его элементов, отметили в СК.

Ранее российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.

15 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку после возгорания двигателя при взлёте.

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