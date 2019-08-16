Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
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Во время совещания с членами Совета безопасности России глава государства рассказал, что подписал указ о награждении экипажа самолёта, передаёт РИА Новости.
«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — сказал он.
Ранее премьер России Дмитрий Медведев поручил подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа А321.
15 августа самолёт совершил аварийную посадку после возгорания двигателя при взлёте.
Ruptly опубликовало видео, снятое коптером на месте инцидента.