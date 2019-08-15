Медведев поручил подготовить документы по награждению экипажа А321

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа самолёта А321, совершившего аварийную посадку в Московской области, пишет Интерфакс.

«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо, видимо, будет подготовить документы о том, чтобы их представить к государственным наградам», — сказал он на заседании правительства после доклада главы Минтранса Евгения Дитриха.

Как отметил премьер, действия экипажа позволили избежать катастрофы.

«Благодаря очень умелому действию экипажа удалось предотвратить катастрофу, удалось предотвратить гибель людей», — добавил он.

Ранее в Росавиации сообщили, что экипаж A321 представят к наградам.

15 августа самолёт рейса Москва — Симферополь совершил аварийную посадку после возгорания двигателя при взлёте. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео, снятое коптером на месте инцидента.

Эксперт эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов.

Подробнее — в материале RT.