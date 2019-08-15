Посадивших А321 в Подмосковье пилотов представят к наградам

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что экипаж самолёта Airbus A321, экстренно приземлившегося в Подмосковье, представят к наградам.

«Экипаж обязательно представят к наградам», — цитирует его РИА Новости.

Нерадько отметил, что ему удалось поговорить с членами экипажа. Они рассказали, что по курсу взлёта лайнера перелетала большая стая птиц, которые и попали в двигатель, что привело к срабатыванию сигнализации о неисправности.

Ранее в Кремле назвали героями лётчиков севшего в Подмосковье А321.

Самолёт Airbus A321, следовавший из Москвы в Симферополь, совершил 15 августа экстренную посадку после возгорания двигателя при взлёте. По последним данным, в больнице после происшествия остаётся один человек.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 на кукурузном поле в Московской области.