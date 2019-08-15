Гендиректор «Уральских авиалиний» прокомментировал аварийную посадку А321

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 на кукурузном поле в Московской области.

«Пилоты сработали очень профессионально: правильно посадили самолёт в кукурузное поле, на борту не было пожара — это всё заслуга пилотов. Профессионально отработала и бригада бортпроводников», — заявил он.

По его словам, «лётчики сработали, как их учили, а учили их хорошо».

В свою очередь, заслуженный лётчик СССР Олег Смирнов в беседе со «Взглядом» сказал, что при сложившейся ситуации такой исход — это «чудо, которое сотворил командир».

«В таких условиях сажать самолёт крайне сложно, это геройский поступок командира корабля и экипажа. В истории гражданской авиации немало случаев, когда попадание птиц в турбины заканчивалось катастрофами», — отметил он.

Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.