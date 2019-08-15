В Кремле назвали героями лётчиков севшего в Подмосковье А321

В Кремле считают героями лётчиков, посадивших самолёт А321 в поле в Подмосковье, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пассажиры самолёта и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолёт», — сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли в Кремле приниматься решение о награждении пилотов, Песков отметил, что госнаграда присуждается по указу главы государства.

«Поэтому после того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее в Росавиации заявили, что найденные бортовые самописцы самолёта Airbus 321, который жёстко приземлился в Подмосковье, передадут в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту, по последним данным, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

В Росавиации рассказали, что А321 при взлёте столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в 1 км от ВПП.

RT ведёт текстовую трансляцию.