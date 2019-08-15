Столкновение самолёта А321 с птицами в Подмосковье попало на видео
Столкновение самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, с птицами попало на видео.
На кадрах видно, как птицы пролетают рядом с самолётом.
Airbus 321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.
В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube