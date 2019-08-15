Число пострадавших при ЧП с A321 в Подмосковье возросло до 76

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В результате аварийной посадки самолёта A321 после взлёта из аэропорта Жуковский в Подмосковье за медицинской помощью обратились 76 человек. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Число пострадавших при ЧП с A321 в Подмосковье возросло до 76
  • Reuters

«В связи с жёсткой посадкой самолёта Airbus в поле у деревни Рыбаки Московской области по состоянию на 20:00 московского времени всего за медпомощью обратились 76 человек, из них 19 детей», — цитирует ТАСС ведомство.

Ранее в МЧС сообщили о 75 обратившихся за медпомощью в результате аварийной посадки A321 в Подмосковье.

15 августа пассажирский самолёт Airbus A321 после вылета из аэропорта Жуковский совершил жёсткую посадку в кукурузном поле.

По данным Росавиации, воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

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