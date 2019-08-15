В МЧС сообщили о росте числа пострадавших при ЧП с A321 в Подмосковье

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После жёсткой посадки самолёта Airbus A321 в Московской области за медицинской помощью обратились 75 человек, один госпитализирован. Об этом информирует ГУ МЧС по Подмосковью.
В МЧС сообщили о росте числа пострадавших при ЧП с A321 в Подмосковье
  • Reuters

«По состоянию на 19:00... 75 пассажиров самолёта, из них 19 детей, обратились за медицинской помощью. Госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ», — заявили в МЧС.

Уточняется, что погибших нет.

Ранее сообщалось о 74 пострадавших в результате аварийной посадки самолёта A321 в Подмосковье.

15 августа пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, после взлёта из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку в кукурузном поле. 

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