В МЧС сообщили о росте числа пострадавших при ЧП с A321 в Подмосковье
- Reuters
«По состоянию на 19:00... 75 пассажиров самолёта, из них 19 детей, обратились за медицинской помощью. Госпитализирован один человек в Раменскую ЦРБ», — заявили в МЧС.
Уточняется, что погибших нет.
Ранее сообщалось о 74 пострадавших в результате аварийной посадки самолёта A321 в Подмосковье.
15 августа пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, после взлёта из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку в кукурузном поле.