После ЧП с А321 за медпомощью обратились 74 человека
- Reuters
«По данным территориального центра медицины катастроф, 74 пассажира самолёта, из них 19 детей, обратились за медицинской помощью», — приводит РИА Новости сообщение.
Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.
В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.
Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов.