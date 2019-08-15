После ЧП с А321 за медпомощью обратились 74 человека

После инцидента с самолётом Airbus А321, экстренно севшим в поле в Московской области, за медицинской помощью обратились 74 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Reuters

«По данным территориального центра медицины катастроф, 74 пассажира самолёта, из них 19 детей, обратились за медицинской помощью», — приводит РИА Новости сообщение. Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей. В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек. Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов.