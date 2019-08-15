Глава Росавиации не исключил проверки ЛИИ Громова после ЧП с А321

Глава Росавиации Александр Нерадько не исключил проверки Лётно-исследовательского института имени Громова после инцидента с самолётом А321, экстренно севшем в поле в Московской области.

«В данном случае за орнитологическое обеспечение отвечает ЛИИ им. Громова... По ЛИИ им. Громова, наверное, будут проверки», — цитирует РИА Новости Нерадько.

Ранее в пресс-службе Лётно-исследовательского института имени Громова сообщили, что взлётно-посадочную полосу в Жуковском осмотрели на предмет отсутствия птиц перед вылетом А321 в Симферополь.

Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.

В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.

Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов.