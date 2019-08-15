Глава Росавиации назвал профессиональными действия пилотов А321

Глава Росавиации Александр Нерадько прокомментировал инцидент с самолётом А321, экстренно севшем в поле в Московской области.

«Сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы на высоте, по данным экипажа, около 20—30 метров самолёт столкнулся со стаей птиц — чаек. После столкновения с птицами начались перебои с двигателями на воздушном судне», — цитирует РИА Новости Нерадько.

Он отметил, что экипаж «принял очень профессиональное и единственно верное в этой ситуации решение: приземлиться перед собой на кукурузное поле».

A321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.

В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.