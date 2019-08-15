Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.

Она сообщила, что первые слова её мужа были: «Любимая, привет! Всё хорошо, все живы».

«Дамир позвонил мне в 08:40, когда у него появилась возможность (посадка произошла примерно в 08:20 по уральскому времени). Я всегда за него переживаю, но не считаю героем — считаю его хорошим человеком и мужем», — заявила Наталья Юсупова.

Она рассказала, что Дамир Юсупов «стал пилотом в уже сознательном возрасте, это его второе образование».

«До сих пор не могу поверить в происходящее. Мне кажется, это сон какой-то», — добавила Юсупова.

Airbus 321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.

В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.