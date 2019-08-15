ЛИИ Громова: ВПП проверили на отсутствие птиц перед вылетом А321

В пресс-службе Лётно-исследовательского института имени Громова сообщили, что взлётно-посадочную полосу в Жуковском осмотрели на предмет отсутствия птиц перед вылетом А321 в Симферополь.

«Аэродром Раменское АО «ЛИИ им. М.М. Громова» сертифицирован Росавиацией по всем стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полётов», — приводит РИА Новости сообщение.

В ЛИИ подчеркнули, что «все необходимые технические средства работали в штатном режиме», также перед вылетом «были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц».

Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.

В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.