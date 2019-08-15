ЛИИ Громова: ВПП проверили на отсутствие птиц перед вылетом А321
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«Аэродром Раменское АО «ЛИИ им. М.М. Громова» сертифицирован Росавиацией по всем стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полётов», — приводит РИА Новости сообщение.
В ЛИИ подчеркнули, что «все необходимые технические средства работали в штатном режиме», также перед вылетом «были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц».
Airbus A321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.
В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.