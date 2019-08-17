В авиакомпании рассказали о состоянии второго пилота А321
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Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.
«Он лечится амбулаторно, всё с ним хорошо», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что второго пилота А321 госпитализировали с ушибами груди после экстренной посадки лайнера в кукурузном поле из-за отказа двигателей.
Утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.
16 августа российский президент Владимир Путин присвоил лётчикам самолёта Airbus А321 звания Героев России.
Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях и посадил самолёт на площадку перед собой.