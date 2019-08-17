В авиакомпании рассказали о состоянии второго пилота А321

Короткая ссылка
Георгий Мурзин, второй пилот самолёта Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский 15 августа, проходит амбулаторное лечение.
В авиакомпании рассказали о состоянии второго пилота А321
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

«Он лечится амбулаторно, всё с ним хорошо», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что второго пилота А321 госпитализировали с ушибами груди после экстренной посадки лайнера в кукурузном поле из-за отказа двигателей.

Утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.

16 августа российский президент Владимир Путин присвоил лётчикам самолёта Airbus А321 звания Героев России

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях и посадил самолёт на площадку перед собой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить