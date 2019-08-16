Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье А321

Георгий Мурзин, второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта Airbus А321, находится в больнице с ушибами груди. Об этом сообщает ТАСС.

«У второго пилота ушибы груди, он в больнице, с ним всё будет нормально», — сказал коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Ранее Дамир Юсупов, командир самолёта Airbus A321, совершившего утром 15 августа аварийную посадку после вылета из аэропорта Жуковский, заявил, что «нисколько не ощущает себя героем» и спасал самолёт, так как «должен был».

В связи с ЧП за медицинской помощью обратились 74 человека.