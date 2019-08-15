Командир A321 оценил действия при посадке самолёта в Подмосковье

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Командир самолёта Airbus A321, совершившего утром 15 августа аварийную посадку после вылета из аэропорта Жуковский, в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «нисколько не ощущает себя героем», поскольку спасал самолёт, так как «должен был».
Командир A321 оценил действия при посадке самолёта в Подмосковье
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров, экипаж», — цитирует его ТАСС.

RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода командира A321 Дамира Юсупова и пилота Георгия Мурзина.

Ранее в Росавиации сообщили, что пилоты A321 избежали серьёзных травм и планируют вернуться к полётам после разрешения врачей.

15 августа самолёт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь совершил экстренную посадку в кукурузном поле после отказа двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в двигатели стаи птиц.

В связи с ЧП за медицинской помощью обратились 74 человек

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