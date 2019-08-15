Командир A321 оценил действия при посадке самолёта в Подмосковье
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров, экипаж», — цитирует его ТАСС.
RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода командира A321 Дамира Юсупова и пилота Георгия Мурзина.
Ранее в Росавиации сообщили, что пилоты A321 избежали серьёзных травм и планируют вернуться к полётам после разрешения врачей.
15 августа самолёт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь совершил экстренную посадку в кукурузном поле после отказа двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в двигатели стаи птиц.
В связи с ЧП за медицинской помощью обратились 74 человек.