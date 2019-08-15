В Росавиации рассказали о состоянии пилотов аварийно севшего A321

Пилоты пассажирского самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего жёсткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, избежали серьёзных травм и планируют вернуться к полётам после разрешения врачей, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Пилоты не получили серьёзных каких-то повреждений, прямо на месте происшествия (их состояние. — RT) отслеживали медики, сейчас они проходят углублённое медицинское обследование… Психологическое состояние удовлетворительное», — сказал Нерадько в эфире телеканала «Россия 24».

Он также рассказал, что на его вопрос о желании вернуться к выполнению полётов оба пилота ответили утвердительно.

«Я спросил пилотов, какие у них будущие намерения, вернутся ли они на лётную работу. Они оба в один голос сказали: «Конечно, ждём с нетерпением возвращения в небо», — подчеркнул глава Росавиации.

После аварийной посадки 15 августа самолёта Airbus А321 в поле в Московской области были госпитализированы 74 человека.

А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт экстренно сел в кукурузном поле после отказа двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в двигатели стаи птиц.

Эксперт Юрий Сытник в беседе с НСН отметил, что пилоты подобрали мягкую площадку и выполнили все необходимые процедуры, чтобы избежать возгорания лайнера.