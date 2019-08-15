В Росавиации рассказали о состоянии пилотов аварийно севшего A321
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- РИА Новости
«Пилоты не получили серьёзных каких-то повреждений, прямо на месте происшествия (их состояние. — RT) отслеживали медики, сейчас они проходят углублённое медицинское обследование… Психологическое состояние удовлетворительное», — сказал Нерадько в эфире телеканала «Россия 24».
Он также рассказал, что на его вопрос о желании вернуться к выполнению полётов оба пилота ответили утвердительно.
«Я спросил пилотов, какие у них будущие намерения, вернутся ли они на лётную работу. Они оба в один голос сказали: «Конечно, ждём с нетерпением возвращения в небо», — подчеркнул глава Росавиации.
После аварийной посадки 15 августа самолёта Airbus А321 в поле в Московской области были госпитализированы 74 человека.
А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт экстренно сел в кукурузном поле после отказа двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в двигатели стаи птиц.
Эксперт Юрий Сытник в беседе с НСН отметил, что пилоты подобрали мягкую площадку и выполнили все необходимые процедуры, чтобы избежать возгорания лайнера.