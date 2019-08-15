Прибывшие в Крым пассажиры А321 рассказали о своих эмоциях после ЧП
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«Мы хотим поблагодарить пилотов, которые подарили нам второй день рождения. Второй раз лететь (в Крым. — RT) было не страшно, долго об этом не думали, был очень мягкий взлёт и плавная посадка», — цитирует РИА Новости москвичку Маргариту Филиппову.
Другая пассажирка лайнера А321, Елена Богатеева, также поблагодарила экипаж.
«Можно считать это вторым днём рождения. Спасибо пилоту, спасибо экипажу, всё было организованно», — отметила она.
Женщина затруднилась оценить своё состояние во время аварийной посадки и рассказала, что после эвакуации с самолёта созвонилась со своим мужем, который уже находился с ребёнком на отдыхе в Крыму.
«Сказала — всё нормально, живы-здоровы», — вспоминает она.
Ранее старший бортпроводник Надежда Вершинина рассказала об эвакуации пассажиров А321 после экстренной посадки лайнера в поле в Подмосковье.
По данным Минздрава, в результате жёсткой посадки самолёта «Уральских авиалиний» 76 человек, включая 19 детей, обратились за медицинской помощью.
А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, но вскоре после взлёта был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле из-за отказа двигателей.
По предварительной информации, воздушное судно столкнулось со стаей птиц.