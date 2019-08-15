Прибывшие в Крым пассажиры А321 рассказали о своих эмоциях после ЧП

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Пассажиры самолёта Airbus А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский, после прибытия в Симферополь другим рейсом рассказали о своих эмоциях.
Прибывшие в Крым пассажиры А321 рассказали о своих эмоциях после ЧП
  • Reuters

«Мы хотим поблагодарить пилотов, которые подарили нам второй день рождения. Второй раз лететь (в Крым. — RT) было не страшно, долго об этом не думали, был очень мягкий взлёт и плавная посадка», — цитирует РИА Новости москвичку Маргариту Филиппову.

Другая пассажирка лайнера А321, Елена Богатеева, также поблагодарила экипаж.

«Можно считать это вторым днём рождения. Спасибо пилоту, спасибо экипажу, всё было организованно», — отметила она.

Женщина затруднилась оценить своё состояние во время аварийной посадки и рассказала, что после эвакуации с самолёта созвонилась со своим мужем, который уже находился с ребёнком на отдыхе в Крыму.

«Сказала — всё нормально, живы-здоровы», — вспоминает она.

Ранее старший бортпроводник Надежда Вершинина рассказала об эвакуации пассажиров А321 после экстренной посадки лайнера в поле в Подмосковье.

По данным Минздрава, в результате жёсткой посадки самолёта «Уральских авиалиний» 76 человек, включая 19 детей, обратились за медицинской помощью.

А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, но вскоре после взлёта был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле из-за отказа двигателей.

По предварительной информации, воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

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