Большинство пассажиров A321 после ЧП отказались лететь в Крым
- Reuters
Указывается, что семь пассажиров рейса U6-178 отправились в Симферополь рейсом U6-320.
Ещё 65 пассажиров были размещены в гостинице при аэропорте Жуковский. Они отправятся в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20:25 мск.
«Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелёта», — заявили в авиакомпании.
По данным МЧС, 75 человек после аварийной посадки A321 в Подмосковье обратились за медицинской помощью.
На борту самолёта находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.