Большинство пассажиров A321 после ЧП отказались лететь в Крым

Большая часть пассажиров самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелёта в Крым. Об этом говорится в сообщении авиакомпании «Уральские авиалинии» в Instagram.

Указывается, что семь пассажиров рейса U6-178 отправились в Симферополь рейсом U6-320.

Ещё 65 пассажиров были размещены в гостинице при аэропорте Жуковский. Они отправятся в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20:25 мск.

«Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелёта», — заявили в авиакомпании.

По данным МЧС, 75 человек после аварийной посадки A321 в Подмосковье обратились за медицинской помощью.

На борту самолёта находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.