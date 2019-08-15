Бортпроводник A321 рассказала подробности об эвакуации пассажиров

Надежда Вершинина, старший бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии», работавшая на самолёте Airbus A321, утром 15 августа совершившем аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский, рассказала, как проходила эвакуация пассажиров.

«Действовали согласно инструкции… Всё прошло так, как мы отрабатывали, никаких неожиданностей не было», — уточнила она.

Вершинина также отметила, что пассажиры вели себя «достаточно сдержанно», выполняли команды бортпроводников и смогли оперативно эвакуироваться.

Ранее командир самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов заявил, что действовал так, как «должен был», и не ощущает себя героем.

По последним данным, в результате жёсткой посадки A321 в Московской области 75 человек обратились за медицинской помощью, один пострадавший был госпитализирован.

Директор школы бортпроводников Вера Новохатская в беседе с kp.ru прокомментировала сообщения о пострадавших при ЧП с самолётом А321 детях.

15 августа пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, после взлёта из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку в кукурузном поле.