Бортпроводник A321 рассказала подробности об эвакуации пассажиров
- Reuters
«Действовали согласно инструкции… Всё прошло так, как мы отрабатывали, никаких неожиданностей не было», — уточнила она.
Вершинина также отметила, что пассажиры вели себя «достаточно сдержанно», выполняли команды бортпроводников и смогли оперативно эвакуироваться.
Ранее командир самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов заявил, что действовал так, как «должен был», и не ощущает себя героем.
По последним данным, в результате жёсткой посадки A321 в Московской области 75 человек обратились за медицинской помощью, один пострадавший был госпитализирован.
Директор школы бортпроводников Вера Новохатская в беседе с kp.ru прокомментировала сообщения о пострадавших при ЧП с самолётом А321 детях.
15 августа пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, после взлёта из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку в кукурузном поле.