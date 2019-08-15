Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье A321 выплатят компенсацию

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Всем пассажирам самолёта Airbus A321 рейса Москва — Симферополь, который совершил аварийную посадку после вылета из аэропорта Жуковский, выплатят компенсацию в размере 100 тыс. рублей.
Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье A321 выплатят компенсацию
  • Reuters

Об этом заявил заместитель гендиректора ОАО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

«На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС. 

Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что после ЧП с самолётом A321 за медицинской помощью обратились 74 человека.

Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов воздушного судна при аварийной посадке. 

Утром 15 августа Airbus А321 вскоре после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей. По данным Росавиации, самолёт столкнулся со стаей чаек.

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