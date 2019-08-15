Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье A321 выплатят компенсацию
- Reuters
Об этом заявил заместитель гендиректора ОАО «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.
«На сегодняшний час по решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация 100 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что после ЧП с самолётом A321 за медицинской помощью обратились 74 человека.
Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов воздушного судна при аварийной посадке.
Утром 15 августа Airbus А321 вскоре после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей. По данным Росавиации, самолёт столкнулся со стаей чаек.