«Уральские авиалинии» оценили решение пилотов А321 не выпускать шасси
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По его словам, если бы пилоты выпустили шасси, оно могло бы закопаться в грунте.
«Если бы оно закопалось, самолёт бы очень резко остановился. А здесь из-за того, что не было шасси, он просто сглиссировал по кукурузе», — цитирует Скуратова РИА Новости.
Он отметил, что в данных условиях такое решение командира экипажа было верным.
Ранее стало известно о госпитализации второго пилота аварийно севшего в Подмосковье самолёта А321.
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис выразил мнение, что действия пилотов А321 впоследствии будут признаны ключевым фактором, позволившим предотвратить катастрофу.
Лётчик-инструктор, экс-руководитель службы полётов аэродрома Логиново Сергей Пиджаков в беседе с URA.RU назвал ювелирной аварийную посадку А321 в кукурузном поле.