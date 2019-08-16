«Уральские авиалинии» оценили решение пилотов А321 не выпускать шасси

Коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов прокомментировал решение пилотов самолёта Airbus A321 не выпускать шасси при аварийной посадке на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский.

По его словам, если бы пилоты выпустили шасси, оно могло бы закопаться в грунте.

«Если бы оно закопалось, самолёт бы очень резко остановился. А здесь из-за того, что не было шасси, он просто сглиссировал по кукурузе», — цитирует Скуратова РИА Новости.

Он отметил, что в данных условиях такое решение командира экипажа было верным.

Ранее стало известно о госпитализации второго пилота аварийно севшего в Подмосковье самолёта А321.

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис выразил мнение, что действия пилотов А321 впоследствии будут признаны ключевым фактором, позволившим предотвратить катастрофу.

Лётчик-инструктор, экс-руководитель службы полётов аэродрома Логиново Сергей Пиджаков в беседе с URA.RU назвал ювелирной аварийную посадку А321 в кукурузном поле.