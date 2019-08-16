От перелёта в Крым отказались 154 пассажира аварийно севшего А321
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб области.
«От дальнейшего перелёта по маршруту следования отказались 154 пассажира. Ещё один человек в больнице, остальных отправили в Симферополь авиарейсами из Жуковского и Домодедова», — говорится в сообщении.
15 августа самолёт компании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в районе аэропорта Жуковский.
На взлёте после отрыва от взлётно-посадочной полосы А321, как предполагается, столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к перебоям в их работе.
Как заявляли в МЧС, в результате ЧП за медпомощью обратились 74 человека.