От перелёта в Крым отказались 154 пассажира аварийно севшего А321

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Более 150 человек, которые находились на борту самолёта «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от дальнейшего перелёта в Симферополь. Всего на борту самолёта находились 226 пассажиров.
От перелёта в Крым отказались 154 пассажира аварийно севшего А321
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб области.

«От дальнейшего перелёта по маршруту следования отказались 154 пассажира. Ещё один человек в больнице, остальных отправили в Симферополь авиарейсами из Жуковского и Домодедова», — говорится в сообщении.

15 августа самолёт компании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в районе аэропорта Жуковский.

На взлёте после отрыва от взлётно-посадочной полосы А321, как предполагается, столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к перебоям в их работе.

Как заявляли в МЧС, в результате ЧП за медпомощью обратились 74 человека.

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