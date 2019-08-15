В комиссии при президенте России по вопросам развития авиации оценили действия экипажа А321

Короткая ссылка
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Московской области.
В комиссии при президенте России по вопросам развития авиации оценили действия экипажа А321
  • Reuters

«Экипаж проявил мужество, хладнокровие, выполнил все операции перед посадкой, не поджёг этот самолёт, не ударил, а посадил, и все живы, здоровы. Браво лётчикам», — заявил он.

По его словам, лётчики подобрали мягкую площадку и выполнили необходимые процедуры, чтобы самолёт не загорелся: отключили кондиционеры, выключили электропитание, перекрыли топливо.

Со своей стороны, лётчик-инструктор, экс-руководитель службы полётов аэродрома Логиново Сергей Пиджаков в беседе с URA.RU сказал, что решение экипажа посадить самолёт в поле было абсолютно верным.

«Это называется ювелирная посадка», — отметил он.

Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить