Командир аварийно севшего А321 принёс извинения пассажирам рейса
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«Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения», — отметил он в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.
Командир также сообщил, что успел поговорить с некоторыми пассажирами во время обхода самолёта.
«Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать», — добавил Юсупов.
Ранее стало известно, что 154 пассажира A321 отказались от полёта в Симферополь.
Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич в беседе с сайтом «Москва 24» отметил, что кукурузное поле, на котором совершил экстренную посадку А321, возможно, «сыграло роль запененной полосы».
Самолёт компании «Уральские авиалинии» 15 августа совершил жёсткую посадку в районе аэропорта Жуковский.
По предварительным данным, лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей.