Командир аварийно севшего А321 принёс извинения пассажирам рейса

Дамир Юсупов, командир самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей, принёс извинения пассажирам рейса за то, что не смог доставить их в Симферополь. Об этом сообщает ТАСС.

«Пассажирам я единственное, что могу сказать: немножко даже виноват, что их не доставил до места назначения», — отметил он в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Командир также сообщил, что успел поговорить с некоторыми пассажирами во время обхода самолёта.

«Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать», — добавил Юсупов.

Ранее стало известно, что 154 пассажира A321 отказались от полёта в Симферополь.

Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич в беседе с сайтом «Москва 24» отметил, что кукурузное поле, на котором совершил экстренную посадку А321, возможно, «сыграло роль запененной полосы».

Самолёт компании «Уральские авиалинии» 15 августа совершил жёсткую посадку в районе аэропорта Жуковский.

По предварительным данным, лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей.