Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.

«После изучения сообщений (об инциденте. — RT) мне представляется, что пилоты среагировали блестяще», — заявил Кёртис РИА Новости.

По его словам, все современные самолёты, включая Airbus А321, сконструированы таким образом, чтобы обеспечить продолжение полёта и безопасное приземление даже при потере тяги двигателей на взлёте.

«Похоже, что экипаж выполнил приземление примерно в 1 км от конца взлётно-посадочной полосы. Так что любые действия, которые предпринял экипаж, должны были быть реализованы очень быстро после столкновения», — отметил американский эксперт.

Экс-инженер Boeing также выразил уверенность, что по итогам расследования именно действия экипажа будут признаны ключевым фактором, позволившим избежать трагедии.

Ранее пассажиры А321 после прибытия в Симферополь другим рейсом поблагодарили экипаж самолёта за «второй день рождения».

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что для современного лётчика осуществить посадку вне аэродрома — очень нестандартная задача, и её выполнение свидетельствует о «величайшем лётном мастерстве» пилотов А321.

А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа, но вскоре после взлёта был вынужден совершить экстренную посадку в кукурузном поле из-за отказа двигателей, связанного, по предварительным данным, со столкновением с птицами.