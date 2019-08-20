Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.

«Необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом», — сказал Рябков Интерфаксу.

Таким образом он прокомментировал заявления представителей Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия прекратила передачу данных с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний.

Рябков также отметил, что временный технический секретариат (ВТС) подготовительной комиссии (ПК) ОДВЗЯИ, который координирует эту работу, «в своём мандате имеет только и исключительно тематику, относящуюся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)».

«Сюда же примыкают национальные моратории, введённые ядерными державами», — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что инцидент в Архангельской области «не должен иметь никакого отношения к деятельности ВТС ПК ДВЗЯИ».

Рябков отметил, что ЧП на полигоне «не несёт никаких экологических рисков либо каких-то иных рисков для окружающей среды, населения».

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». По данным корпорации, испытания ракеты, которая взорвалась на полигоне, проходили в Белом море. Как отмечается, после взрыва ракеты на полигоне несколько сотрудников «Росатома» были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Как добавили в пресс-службе госкорпорации, погибшие при ЧП на военном полигоне специалисты «Росатома» были осведомлены о потенциальной опасности проводимых работ.

В Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что 8 августа во время чрезвычайного происшествия на полигоне уровень радиации в Северодвинске был превышен в 4—16 раз.

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа могло стать прохождение облака радиоактивных газов.