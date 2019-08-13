В Совфеде назвали преждевременной идею сокращения рабочей недели

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

«Это заманчивый горизонт, но достичь его можно только очень высокой производительностью, высокими заработными платами. Говорить о том, что это близкая реальность, очень преждевременно», — отметил Рязанский.

Сенатор добавил, что режим работы на предприятиях частного сектора определяется, как правило, самими руководителями.

«Серьёзно социально ориентированный руководитель делает это всегда с участием трудового коллектива или профсоюза. Там можно определять любые графики работы: скользящие, дистанционные, сменные. Главное, чтобы в итоге это устраивало и самих работников, и работодателей, чтобы не страдала и заработная плата. Просто на сегодняшний день об этом (предложении. — RT) говорить рано», — заключил Рязанский.

Ранее ФНПР предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.

Предполагается, что переход должен быть осуществлён с сохранением прежнего размера заработной платы.

По словам заместителя руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Елены Косаковской, все европейские страны, находящиеся в первой десятке по наименьшей продолжительности рабочего времени, находятся на высоком уровне социально-экономического развития.