В Сарове похоронили погибших в ЧП под Архангельском
- Северодвинск. Архивное фото / © Serguei Fomine
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Алексея Голубева.
«В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова — очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище», — сказал он.
Ранее в Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра.
10 августа сообщалось, что на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников «Росатома». Позднее в госкорпорации рассказали о ЧП.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков заявил, что погибших представили к государственным наградам.
Подробнее — в материале RT.
- Пять сотрудников «Росатома» погибли под Архангельском из-за ЧП
- «Поиски продолжались, пока оставалась надежда найти выживших»: в «Росатоме» рассказали подробности ЧП под Архангельском
- В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
- Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам