В Сарове похоронили погибших в ЧП под Архангельском

В городе Сарове Нижегородской области похоронили пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли на военном полигоне под Северодвинском.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Алексея Голубева.

«В последний путь их пришли проводить несколько тысяч жителей Сарова — очень много людей было и на церемонии прощания на главной площади города, и на кладбище», — сказал он.

Ранее в Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра.

10 августа сообщалось, что на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников «Росатома». Позднее в госкорпорации рассказали о ЧП.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков заявил, что погибших представили к государственным наградам.

Подробнее — в материале RT.