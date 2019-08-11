Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам

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RT
Сотрудников ядерного центра, погибших в результате ЧП в Архангельской области, представили к государственным наградам.
Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам
  • Северодвинск. Архивное фото © Serguei Fomine/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентина Костюкова.

«Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации «Росатом». Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжёлых условиях», — сказал он, отметив, что погибшие были представлены к государственным наградам.

Костюков также назвал имена скончавшихся: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

Ранее сообщалось, что на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников «Росатома». Позднее в госкорпорации рассказали о ЧП.

Подробнее — в материале RT.

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