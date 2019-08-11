В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
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Как информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Сарова, Голубев подписал соответствующее постановление.
«В связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ при выполнении задания государственного значения... объявить с 13:00 11 августа по 12 августа включительно общегородской траур», — указано в документе.
В связи с трауром в городе рекомендуется приспустить государственные флаги, отменить показ развлекательных программ по телевидению и проведение мероприятий.
При этом в администрации не сообщили подробности гибели сотрудников, порекомендовав обращаться за комментариями в госкорпорацию «Росатом».
Ранее в «Росатоме» заявили о гибели пяти сотрудников в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области.