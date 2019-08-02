Суд арестовал пятого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

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Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу ещё одного участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы — Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. Об этом информирует РИА Новости.
Суд арестовал пятого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля
  • РИА Новости

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила решение судья.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу Кирилла Жукова, Самариддина РаджабоваИвана Подкопаева, а также Алексея Миняйло.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.

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