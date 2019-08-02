Суд арестовал четвёртого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу ещё одного участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы — Алексея Миняйло, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. Об этом информирует РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила решение судья Александра Авдотьина.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.