Суд арестовал четвёртого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля
- РИА Новости
«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила решение судья Александра Авдотьина.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева.
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек.
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и о применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.