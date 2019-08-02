Суд арестовал первого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля

Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу одного из участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Ивана Подкопаева, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. Об этом информирует РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября», — сообщила решение судья.

Отмечается, что при задержании у Подкопаева изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик.

Во время заседания он пояснил, что носит с собой баллончик для защиты от бродячих собак, противогазом пользуется во время работы техником, а нож «не является холодным оружием».

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.